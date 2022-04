Jonathan KOUASSI

Ayant embrassé ce métier depuis bientôt 5 ans , j'ai su ,au fil du temps et des expériences acquises, développer ces qualités d'équilibre qui forment son ossature : conciliation du dynamisme et de la prudence , recherche de la productivité alliée au sens du risque et goût simultané des affaires et de l'organisation.



Ces qualités m'ont accompagné dans mes différents challenges et ont forgé mes aptitudes que sont l'écoute active , le pragmatisme dans les actions et une propension perpétuelle à l'apprentissage.



J'ai acquis , au fil de mes expériences , une expertise dans la structuration des financements pour les secteurs du négoce de commodities (café , cacao , cajou , pétrole) , de l'immobilier , du BTP et de l’hôtellerie.



Mes compétences :

Commodities

Analyse financière

Finance

Gestion des risques financiers