Jonathan KOUYA

Etudiant en deuxième année de BTS Bioanalyses et Contrôles à l'Ecole Technique Supérieure du Laboratoire à Paris (75013).



Biochimie ( 2 heures de cours théoriques et 6 heures de Travaux Pratiques hebdomadaires)

- Étalonnages et Dosages volumétriques Acides/Bases,

- Dosages volumétriques d'Oxydo-Réduction,

- Initiation à la spectrophotométrie visible,

- Validation et Interprétation des résultats

- Organisation du travail dans le temps et l'espace

- Respect des consignes de sécurité

- Respect des procédures de sécurité et de protection de l'environnement



Biologie Cellulaire et Moléculaire : Analyser, Identifier ou Quantifier des fragments nucléotidiques par des techniques électrophorétiques.

Tests immunologiques (ELISA quantitatif et qualitatif, Ouchterlony)



Microbiologie : ( 2 heures de cours théoriques et 7 heures de Travaux Pratiques hebdomadaires )

- Transferts stériles

- Préparation d'un milieu de culture

- Examens macroscopiques et microscopiques

- Isolements, orientation

- Dénombrement

- Milieux de culture,préparation,contrôle qualité

- Coloration de Gram, pratique de l'état frais , isolement par la méthode

des cadrants, tests d'orientation enzymatique.



Sciences et Techniques Bioindustrielles