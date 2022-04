Je m'appelle Jonathan Kratavil, originaire des Etats-Unis, et ça fait 5 ans que j'habite en France avec ma famille. Je parle Anglais et Français couramment. J'ai acquis la plupart de mon éxperience proféssionel aux Etats-Unis. Je cherche des postes de Vendeur-Conseil dans les boutiques ou Magasins spécialisés en Prêt-à-Porter, femme ou homme, accéssoires à la personne, bijouterie, cosmétique, hygiène, et/ou tout autre poste de Vendeur-Conseil. Je cherche aussi des postes d'Employé Libre-Service, Inventoriste, et tout autre profession demandant un niveau Bilingue Anglais/Français, et des professions qui demandent un niveau de débutant pour que je puisses apprendre et grandir dans un métier.



Mes compétences :

Microsoft Word, niveau Débutant

Microsoft Excel, Notions