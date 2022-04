Jonathan KUNG

Ancien responsable Mapping et fichier laser dans la société Est-Grainage,j'étais en charge des rendus 3d ,des placements des textures sur pièces injectées et de préparer les fichiers laser pour l'usinage.

Beaucoup de réalisations dans le domaine Automobile "Renault,Psa,Audi,BMw" mais aussi dans des domaines plus divers comme pour "Grofillex,Somfy,Sidel,Salomon..."

Passionné de nouvelles technologies je me forme sur l'Unreal engine afin de développer des environnements 3d pour les casques de réalité vituel "occulus rift".

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi.





Mes compétences :

Photoshop

Modélisation 3d

Zbrush 4

Rhino3d

Texturing

MAYA