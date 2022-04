Jonathan LABAT

Passionné et motivé par l'informatique depuis toujours, j'ai suivi après mon baccalauréat une formation technique dans les sciences de l'informatique qui est reconnue dans le milieu à travers des cursus courts : DUT, Licence.



A la sortie de mes études, j'ai eu la possibilité d'appliquer mes connaissances techniques dans des missions liées généralement à l'aéronautique(M51,A400M,TOPOWL), m'apportant via la DO-178B et les processus clients, un complément à mes capacités techniques tel que la rigueur, la qualité, la polyvalence et la réflexion sur les impactes, qui sont nécessaires pour bien mener les activités d'un logiciel embarqué de la conception jusqu'à la livraison.



Fort de l'expérience et de la méthodologie que j'ai acquise durant mes six premières années, je m'oriente dans des domaines différents comme la création de site internet ou d'outillage afin d'apporter mes connaissances, mon expertise et ma rigueur pour mettre en place des process et de les industrialiser.



Mes compétences :

Logiciel embarqué

C

UNIX AIX

Clearcase

Norme ISO 9001

UML

DO-178B

Eclipse RCP

DOORS

SQL

Java

Shell

SSIS

Microsoft SQL Server

Symfony2

ETL

IIS

PHP 5

Git

PHP