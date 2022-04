Jonathan LAINS

Passionné par l univers manga et l animation je cherche a devenir illustrateur graphiste se qui n est pas tache facile.Le plus dur et de trouver une entreprise d art graphique qui accepte les stages poe/afpr (action de formation préalable au recrutement)





sert je sai dessiner et utiliser quelle que logiciel mais quant on et autodidacte et qu on cherche a évoluer et apprendre de nouvelle technique la tache et compliquée par moment.





sur c’est bonne parole, j’espère avoir quelle que réaction ou bien même des proposition de stage...



Mes compétences :

Créativité

Illustration