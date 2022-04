Jonathan LAMAIGNÈRE

Le commercial est le reflet que le client perçoit de la société.



Un bon commercial est un Homme :

- Enthousiaste

- Persévérant

- Méthodique et organisé

- Psychologue

- Compétent

Connaissance technique de la branche d'activité (produits, marché, concurrence, clientèle, etc..)

Connaissance technique de la vente (méthode)

Connaissance technique de gestion et d'économie

- Naturel

- Optimiste

- Honnête

Ne pas confondre influence et manipulation

- Loyal

La loyauté fait naître la fidélité

- Présentable

On a rarement l'occasion de faire une seconde première bonne impression

- Gagneur

Le bon vendeur est animé d'un désir ardent de succès

- Fort

Notre personnalité doit avoir une force qui inspire la confiance, non la crainte

- Entreprenant







Mes compétences :

Climatisation

Aéraulique

Froid Commercial Et Industriel

Commerce BtoB