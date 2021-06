Jonathan LAMARCHE

Ingénieur en aménagement du territoire, je dispose d'une formation solide concernant les acteurs et les politique publiques menées dans mon domaine, ainsi que d'un bagage technique important.



Je suis actuellement employé au Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Clermontoise (SMTC-AC) en charge du matériel roulant tramway.



Lauréat du concours d'Ingénieur Territorial 2017 spécialité infrastructures et réseau, et inscrit sur liste d'aptitude (CDG69).



Passionné de photographie, j'exerce pour le plaisir mes compétences dans le domaine.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Transport

Photographie

Gestion de projet

BHNS

Développement durable

Tramway