Jonathan LANDAIS

Homme de 26 ans, pacsé, 2 enfants

j'habite à Villiers Charlemagne en Mayenne (53); titulaire d'un BAC S et d'un BTS économiste de la construction

je suis actuellement métreur dans une entreprise de menuiseries extérieures ALU, PVC, intérieures et plâtrerie depuis 6 ans.



je pratique le football et futsal en club, très intéressé par les nouvelles technologies notamment en construction.







Mes compétences :

Devis travaux

Métré sur site ou sur plan

Étude de prix

Lecture de plan

CCTP

Office

AUTOCAD 2010

Sketchup