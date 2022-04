Jonathan LANG

• S’appuyer sur une expérience opérationnelle acquise au sein des différentes fonctions support de l’entreprise pour mettre en place une stratégie de communication spécifique.

• Prendre la parole dans des situations de communication sensible.

• Développer une communication et une influence digitale

• Asseoir la crédibilité du dirigeant d’entreprise grâce à une communication ciblée et respectueuse de ses valeurs.

• Identifier les leaders d’opinion prioritaires pour assurer une influence efficace.

• Définir une démarche globale, cohérente et durable pour assurer un mécénat basé sur des partenariats qui s’inscrivent dans la durée et non dans le « coup d’éclat ».





Mes compétences :

Stratégie digitale