Jonathan LANGELIER

Après plus de 15 ans dans l'oenotourisme, un sens aigu du relationnel et du travail d'équipe m'emmène vers de nouveaux horizons...



Mes atouts sont le sens du contact, de l'écoute et un excellent relationnel, une maitrise de l’anglais (communication écrite et orale), une grande capacité d’adaptation dans un environnement international et auprès de différents interlocuteurs (commerciaux, fournisseurs, animateurs, Journalistes, associations etc ), un grand sens de l’organisation et de l’initiative ainsi qu'un fort attrait pour le travail en équipe et en transversalité.



En bref, une interface performante entre les différents services de l'entreprise autant qu'avec les partenaires extérieurs, je saurais être un atout dévoué, polyvalent et performant pour votre équipe.



Mes compétences :

Internet

Community management

Management

Microsoft Office

Relations Publiques

Gestion de la relation client