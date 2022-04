Jonathan LANGLOIS

Diplômé d'un BTS Informatique de Gestion option Développeur d'applications, je prépare à la rentrée prochaine une formation BAC+4 en alternance de Responsable en Ingénierie des Logiciels au CESI de Strasbourg.



Je dispose de deux années d'expérience en tant qu'analyste programmeur et recherche activement une entreprise pour un contrat de professionnalisation dans la gestion de projet informatique.



Je suis curieux, autonome, impliqué et perfectionniste. Il me tarde de rejoindre une équipe de développement pour partager notre savoir faire et réaliser un travail de qualité.



Mes compétences :

Windev

SQL

XML

NetBeans

MySQL

JavaScript

JSON

Eclipse

Joomla

Redmine

SVN

CodeIgniter

PHP 5

Java SE

Microsoft Windows Server

Design Patterns

Merise

CSS 3

HTML 5

UML

JavaFX

Sécurité informatique

Debian

Programmation orientée objet