Voilà maintenant 10 ans que Jonathan Lauferman, entre Luberon et Alpilles, éclaire l'univers de ses contemporains de toute son expertise. Un regard avisé, parfois décalé mais toujours sûr et de bon goût lui permettant de jouer des matières, des formes, textures et couleurs, d'accompagner dans leurs rêves et perspectives d'intérieur comme d'extérieur, particuliers et professionnels du bâtiment













"Je suis à l'écoute, pour mieux traduire les envies et besoins de chacun en termes d'aménagements, travaux, décoration...”.



Plus qu'une simple formule commerciale, pour Jonathan qui cultive au quotidien la pensée de Stendhal



“la vocation c'est d'avoir pour métier sa passion”.



Un choix assumé et réfléchi dans chacune des facettes de son activité, et avec le plus grand



professionnalisme, pour ce décorateur d'intérieur de formation.



Et Pourquoi Pas ? By John au service de notre cadre de vie, parce que toutes les solutions existent !







