Bonjour,



Diplômé de la promotion 2014 d’ingénieur chimiste de l’ESCOM, je suis actuellement sur le marché du travail.



Mon objectif est de pouvoir aborder des réflexions concrètes autour de différents projets, intégrant haut niveau technologique en chimie, contraintes de production et respect de l’environnement.



Mon parcours depuis cinq ans au sein de l’ESCOM m’a ainsi permis de découvrir le secteur de l’industrie, d’en comprendre les enjeux et de confirmer ma vocation d’ingénieur chimiste, tout en me formant à ce rôle, aussi bien par la théorie (Chimie inorganique, analytique, organique, polymères, matériaux , génie des procédés, …), la pratique (plus de 650 heures passée en laboratoire) et les sciences humaines (langues, management des ressources humaines,…).



Après avoir effectué plusieurs stages, en laboratoire de contrôle, en recherche fondamentale et en production, j’ai une vision assez globale d’une entreprise, de son fonctionnement et des différentes contraintes que chaque acteur peut avoir, et peux ainsi les comprendre.



De plus, mon expérience en Allemagne m’a permis de m’intégrer à une autre culture et d’être capable aujourd’hui d’avoir des conversations professionnelles en anglais et en allemand.



N’hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse ou si vous désirez avoir davantage de renseignements me concernant.



Cordialement,



Jonathan Leboucher





Mes compétences :

Microsoft Office

Encadrement (jeunes)