Jonathan LECOURS

Propriétaire d'une entreprise spécialisée dans le domaine de l'entretien et du nettoyage commercial. Nous oeuvrons aussi dans les secteurs résidentiel et industriel.

Voici nos différents services :

- Nettoyage à votre fréquence et selon vos besoins

- Lavage de vitres

- Nettoyage après construction

- Grand ménage

- Nettoyage haute pression ...

819-960-9228 pour une estimation gratuite.



Mes compétences :

Ménage

Entretiens professionnels

Lavage de vitres

Nettoyage des bâtiments

Nettoyage industriel

Nettoyage