Jonathan LESCAUT

Titulaire du DUT Gestion Logistique et Transports

J'ai deux années d’expérience en tant qu'agent logistique affrètement

Ainsi que deux autres années dans une entreprise de transport frigorifique en tant qu'agent d'exploitation

Je dispose d'une connaissance du transport de voyageur de 3 ans ainsi que le permis D avec Fimo

Actuellement Responsable de Site du nouveau dépôt de la Guerche de Bretagne, en charge du développement de celui-ci, avec la responsabilité du recrutement conducteur, de l'exploitation et du commercial qualité.



Mes compétences :

Préparation de planning Chauffeurs

Renseignement et analyse

Réglementation et organisation du transport

Litiges marchandises

Préparation de commande

SAP

EXPLOITATION TRANSPORT

Affrètement Lots partiels et complets nationa

Manutention Palettes

Excel

SAP HR PA

Microsoft Office