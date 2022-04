Jonathan LESIEUR

Aujourd'hui j'assure en temps que Leader Méthode et Industrialisation le suivi de projets avec des concepteurs Process. Mes domaines de travail sont le suivi de projet (planning, risques, coûts), la faisabilitée des pièces et aussi du management transverse..

A côté de ce rôle d'animateur, j'ai un portefeuille à suivre sur le coût des outillages et le bon déroulement des projets (livraison des livrable par les fournisseurs, passage des jalons, ....)



J'ai débuté ce métier dans le domaine l'automobile, ... et pourquoi pas ailleurs demain ?!



Ma zone géographique de recherche est autour de Bourges (18 - Cher).





Mes compétences :

CATIA

Aluminium

Autoform

Pamstamp