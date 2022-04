J' ai un BAC + 2 notamment un Diplôme d' Études Universitaires Professionnalisées en Droit des Affaires je suis un humaniste pacifiste je suis attaché aux valeurs morale et j' aime respecter les sensibilités des autres je m' adapte facilement au milieu et je suis social et j' aime le travaille en équipe.Bien qu' étant congolais de Brazzaville je suis disposé d' aller travailler hors de mon pays.