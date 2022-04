Jonathan MADEC

Après plus de 10 ans d’expérience en communication locale auprès des TPE, PME et professions libérales à travers la presse, la radio et internet - en agence et SSII, je développe ma propre affaire avec un associé pour répondre à une question récurrente de mes prospects :



" Quelles garanties de retours vous m’apportez ? " - CliQéo est né.



Entreprise partenaire de Google, nous commercialisons une offre packagé mêlant un support numérique optimisé pour les conversions et une communication SEA/SEO – La suite, c’est une interface unique dont les analyses simplifiées permettent de mettre en exergue le retour sur investissement (ROI) généré par notre solution au quotidien.



Les valeurs de l’entreprise tiennent en trois lettres : CPC – Convivialité-Performance-Créativité



En 5 ans, nous avons été récompensé par les prix Scientipôle initiative et Sanofi pour le caractère innovant de notre solution, nous avons créé 7 agences en France, 80 emplois, et conquis plus de 3000 clients pour un CA de plus de 6 millions d’€uros.



Notre ambition est de devenir un acteur incontournable de la communication locale internet en France



Pour ce faire, nous cherchons en permanence des nouveaux talents, des personnalités désireuses de s’investir dans une aventure passionnante. Les opportunités sont nombreuses dans des postes commerciaux, de marketing ou encore technique.



N’hésitez pas à me solliciter pour que nous puissions nous rencontrer, échanger et peut être rejoindre nos équipes !



Mes compétences :

Certifié Google Adwords -Réseau de recherche

Initiation Photoshop/InDesign/Illustrator

Search

Communication

Management

Commercial

Internet

Web

Marketing

Adwords

Médias

Cértification Google Adwords - Publicité vidéo

Cértification Google Adwords - Mobile