Jonathan MADEIRA

Développeur logiciel de 31 ans, avec une formation spécialisée dans le traitement d'image, j'ai pu travailler dans le domaine de l'imagerie médicale, satellitaire et du transport, et y aborder des méthodes et environnements de travail multiples et enrichissants. Je suis toujours heureux et désireux d'apprendre et d'expérimenter de nouveaux langages, outils et méthodes, et de mettre à profit mes connaissances afin d'améliorer l'environnement de développement.



Mes compétences :

C++

VMware

Microsoft Windows

Mantis

CVS

Bugzilla

MySQL

Microsoft Visual Studio

Microsoft Office

Matlab

Mac OS X

Javascipt

JavaScript

Java

HTML

Gcov

GIT

CppUnit

CSS

JQuery UI

Qt

PHP

UML

PyQt4

Apache

Python

Clearcase

Linux Redhat

IlogViews

GIMP

Cmake

Hudson Jenkins

XML

Jenkins