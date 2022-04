Jonathan MALO

Suite à une formation d’analyste développeur, j’ai découvert le monde du décisionnel dans le cadre de ma première mission en tant que consultant à SOGECAP.

C’est à cette occasion que je me suis familiarisé avec les divers outils de l’informatique décisionnelle tels que PowerCenter, Business Object...

Ces trois années d’expérience m’ont donné l’opportunité de gagner en compétences sur ces outils, mais aussi en autonomie et en relation humaine. Ceci m’a alors permis de mener à terme plusieurs projets, dans lesquels je suis intervenu depuis la phase d’étude du besoin, jusqu’à la livraison finale et à la formation des utilisateurs.

En parallèle, j’ai également eu l’occasion d’effectuer plusieurs évolutions sur divers projets JAVA.



Je ne suis actuellement pas à l'écoute du marché.



Mes compétences :

Informatica PowerCenter

BusinessObject XI

Java J2ee

Oracle, SQL

Windows, Linux

PHP, Zend framework