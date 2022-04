Jonathan MANSON

Ma formation -que j’ai souhaitée pluridisciplinaire- m’a permis d’acquérir une vision globale de l’architecture, explorant aussi bien ses aspects sous l’angle de la conception, de la construction et du développement de bâtiments, que ceux propres à l’architecture d’intérieur.



En effet, mon profil international m’a permis par le passé d’appréhender plus efficacement les différentes problématiques, techniques ou relationnelles, pouvant se poser dans le cadre de projets divers et d’envergure.



C’est en appliquant cette approche transversale de l’architecture que j’ai eu l’opportunité au cours de ma vie professionnelle de travailler sur des projets variés et enrichissants, aussi bien en France qu’à l’Internationale.





Mes compétences :

Sketchup

Rhinoceros

Microsoft Office

Architecture

AutoCAD

Adobe Creative Suite