Jonathan MAROUANI

Chez Coquette, nos compétences sont faites d’un mélange d’années passées au sein de grands groupes de communication que sont Publicis, TBWA et Leo Burnett, mais également au sein d’agences dites “à taille humaine” aux processus de fonctionnement raccourcis et aux solutions moins onéreuses.



Contrairement à beaucoup de petites structures, chez Coquette, nous possédons une réelle faculté à analyser une problématique, nous nous efforçons d’enrichir l’échange en apportant un véritable conseil stratégique sur chaque projet, et ceci grâce à l’expérience acquise en travaillant pour de nombreuses marques dans différents secteurs.



Chez Coquette, nous mettons un point d’honneur à l’exigence créative, nous privilégierons toujours la qualité d’exécution d’un projet à la quantité de projets. Que ce soit dans les mots ou dans l’image, il s’agit là d’un véritable savoir-faire s'appuyant sur le détail.



Enfin chez Coquette, nous apportons le plus grand soin à l’accompagnement et au suivi continu des projets de nos clients, quels que soient leurs budgets.





Mes compétences :

Conseil

Rédaction

Communication

Adobe Photoshop

Marketing

Community management

Graphisme

Film institutionnel

Conception graphique

Publicité

Film d'entreprise

Film publicitaire

Motion design