Jonathan MATHIOT

Récemment titulaire d'un DUT Génie Électrique et informatique industrielle, je suis à la recherche d'un poste en alternance dans le cadre de ma Licence professionnelle Énergie et Génie climatique - Maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables.

Je recherche :

- un poste de technicien éolien ou site photovoltaïque

- un poste de chargé d'affaires dans le domaine des énergies renouvelables.

Bon relationnel, j'aime le contact humain et évoluer en équipe.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Gestion de projet

Câblage armoire électrique

Automates programmables(Siemens,WAGO)

Supervision(InTouch, serveur OPC)

Conception circuits électriques

Programmation (C,C#, Arduino)

SQLite

NI Multisim

Microsoft Access

Ethernet

Autodesk Inventor