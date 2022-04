Jonathan MAULBECKER

Le plaisir étant de façonner une texture de cheveux, en créant une géométrie harmonieuse ainsi qu'en respectant l'adaptation morphologique. Cultivant et maitrisant un art, un savoir, une technique, et dont on remarque entre autre la créativité, la poésie, l'originalité de sa production, de ses actes de ses gestes. Ses œuvres sont source d'émotions de sentiments , de spiritualité ou de transendance.

La technicité révèle la créativité . Toute collaboration sur un projet est réalisable qu'il soit artistique, épuré, futuriste, ou rétro chic, des lors que ce projet a pour principal but d'embellir, tant par la mise en beauté que la coiffure.

Je propose mes services, par passion et par choix, seules les propositions professionnelles et sérieuses seront retenues.



Mes compétences :

Relationnel

Professionnalisme

Motivation

Confiance

Autonomie

Respect

Humilité