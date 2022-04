Jonathan MENGUAL

Ma motivation réélle c'est de vous asseoir étant donné que

je suis spécialisé en mobilier de bureau!!

Non vraiment,ma motivation réelle est d'élargir ma prospection commerciale trouver de nouveaux marchés et faire parti d'un réseau de professionnels et surtout d'avoir des échanges de qualité pour prospérer la quantité.

Je suis spécialisé dans la bureautique,informatique et le mobilier de bureau,étant donné que nous sommes les trois quart de notre temps sur le lieu de notre travail, vous penserez comme moi qu'il est important d'etre bien installé.....



Comme une bonne assise sociale!!!!



alors contactez moi au 06.61.68.06.22

mon mail/ jmf.jonathan@wanadoo.fr

www.jmf-burotik.fr



Mes compétences :

Chef d'entreprise

FOURNITURE DE BUREAU

Informatique

Négoce