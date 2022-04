Jonathan MENIN

En quelques mots je suis masseur freelance , ouvert a tous projets que ce soit spa, collaboration autre etc...



J'ai apprit mes techniques dans la célèbre école du Wat po a Bangkok



. Massage thai et ou massages aux huiles essentielles vous amèneront vers un moment de détente, de paix, de relâchement physique et mental.

Je pense qu être a l écoute de soi, de son être et l essentiel pour se ressourcer et retourner dans nos vies actives ou tensions stress, contrariété, fatigue, sont présents.

JE VOUS OFFRE MON SAVOIR FAIRE POUR ENLEVER VOTRE STRESS POUR OFFRIR A VOTRE CORPS ET VOTRE ESPRIT UNE PARENTHÈSE POUR SE POSER, SE RESSOURCER











Mes compétences :

Masseur bien être