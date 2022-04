Jonathan MESNARD

Actuellement en poste dans le groupe Inditex (Zara Home), je profite de l'expansion du groupe pour y développer mon expérience et mes aptitudes. En tant que responsable d'une boutique dans le monde de la décoration & de la maison. J'interviens au près de la clientèle pour satisfaire les différentes demandes tout en gérant et manageant une équipe de vendeurs sur la boutique.



Alliant ainsi ma passion pour la décoration tout en perfectionnant mes connaissances et aptitudes en commerce et management.



Mes compétences :

Adobe suite

Microsoft office

Gestion de projet

Relation client

Encaissements et décaissements

Étude de marché

Commercial b to b

Relation fournisseurs

Management d'équipe

Commercial BtoC

Merchandising

Street marketing

Gestion de stocks