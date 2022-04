Jonathan MIGUEL

Chef de cuisine au parcours empirique, travaillant actuellement pour le groupe Elior entreprise.

Apportant au quotidien mes expériences en cuisine, en passant par de solides bases en pâtisserie, cuisine asiatique et au wok, une maitrise des outils Excel, Word, Photoshop mise à profit dans la réalisation régulière de recettes ou animations clé en mains pour mon client ou mon groupe.



Voici mes leitmotivs:



-Une recherche perpétuelle, d’amélioration, d’innovation pour une prestation au goût du jour et des cuisines du monde.

*animation atypique: Scandinavie, Chili, Liban, Australie, Russie etc....

avec réalisation de book avec photo et recette détaillé pour la distribution à d'autres sites.

*réalisation quotidienne d'entrée et dessert chaud pour une mise en valeur des prestations.



-Une motivation des équipes quotidienne.

*implication de chacun dans la mise en œuvre des produits et prise de conscience du résultat obtenu

pour une valorisation des efforts de chaque collaborateur.

*briefing et feed-back sur les services du jour et de la veille afin d’optimiser la qualité quotidiennes des prestations client.



-La qualité par le travaille de produits frais et/ou cohérent.

*travaille des légumes frais avec des techniques de cuisson adaptées pour un résultat optimal et peu chronophage.

*mises en place et formation du personnel à des techniques de cuisson adaptées à la restauration d'entreprise et ses volumes (riz thaï, basmati, etc......)



-Optimisation des gains et coût.

*gestion et création de fiches techniques avec une analyse des prix d'achat et quantités de matières premières mises en œuvres des plus stricts.

*travaille des produits apportant une valeur ajoutée gustative et/ou visuel (cuisine au wok, burger, dessert chaud etc.....).



Le travail, un effort de chaque instant avec pour récompense la fierté du résultat obtenu.......





Mes compétences :

Restaurants

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop CS6