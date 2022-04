Jonathan MOINET

Bonjour,



Je suis à la recherche d'une première expérience dans le domaine de l'hôtellerie (et non la restauration). En effet, je parle couramment anglais et espagnol et ayant le contact facile et agréable je pense pouvoir être un atout dans l'accueil de la clientèle et dans son bien être durant son séjour.



Je ne possède pas de contraintes géographiques.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator