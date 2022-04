Jonathan MORALES

Fort de deux années d'expérience dans la vente de produits alimentaires en épicerie et grande surface, je suis actuellement à l'écoute d'opportunités pour un poste de vendeur / conseiller.

D'un naturel dynamique et sociable, j'apprécie tout particulièrement le contact avec le client. J'ai également des compétences confirmées en tenue de caisse, en gestion de rayon et gestion de stocks.



Passionné par les jeux de sociétés, je suis particulièrement attentif aux offres dans le domaine du divertissement.



Mes compétences :

Vente

Gestion de rayon

Mise en rayon

Tenue de caisse

Management

Conseil

Gestion des stocks

Gestion de la relation client