Jonathan MOUASSIL

Diplômé d'un Master en Ingénierie et Gestion Territoriales et fort de plusieurs expériences dans le domaine de l'environnement, des SIG et des télécoms, je souhaiterais désormais mettre mes connaissances et mes compétences au service d’une société dynamique, ambitieuse et soucieuse du détail.



Je suis à la recherche d'un poste d'Ingénieur FTTH / SIG idéalement dans la région du Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées ou PACA.



J'apprécie l'idée d'agir pour le développement durable et solidaire des territoires, en synergie avec les acteurs et les initiatives en cours.



Mes compétences :

Diagnostic de vulnérabilité humaine/structurelle

Évaluation des aléas et des enjeux

Diagnostic et gestion des risques géodynamiques

Diagnostic et gestion des risques hydroclimatiques

Création de bases de données SIG, Microsoft Access

Cartographie SIG, télédétection

Questionnaire d'enquête

Cartographie hydrogéomorphologique

Analyse Coût-Bénéfice

Quantum GIS

MapInfo

ArcGIS