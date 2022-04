Jonathan MOUSSERION

Consultant technique sur les techno Web depuis plus de 18 ans, j'ai une formation Bac +2 (DEUST Webmaster).

Mes domaines d'expertise : PHP7, MySQL, jQuery, Flash AS3.

J'utilise régulièrement des Frameworks (CakePHP, Joomla, Zend, Symfony 3) et j'ai une très bonne connaissance des recommandations W3C (HTML5, CSS3, JavaScript, XML).

J'ai une grande connaissance générale de l'informatique (OS, hardware, réseau).



Ces dernières années, je suis monté en compétence sur les Design Pattern (MVC) et les méthodologies (Agile, GitFlow).

De manière générale, les nouveaux usages technologiques et la convergence numérique me passionnent.



Mes compétences :

PHP5

Eclipse

MySQL

WAMP

Agile Development

Design patterns

Html5

Flash builder

POO

Actionscript 3

CSS3

Flash

Photoshop CS6

JQuery

Symfony2

Javascript

Symfony

MVC

AS3

Ajax

XML

Iphone