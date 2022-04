Jonathan MOUSSION

Commercial alternant chez Rexel Mérignac, je suis passionné par l'évolution des nouvelles technologies, les énergies et leurs implications dans notre environnement. Cette expérience professionnelle, riche en apprentissages, me permet de développer des relations commerciales en B to B to C auprès d'une clientèle de professionnels (devis, gestion commerciale, phonning, merchandising, offre promotionnelle...). Je fais également la promotion des nouveaux produits et technologies et propose des conseils techniques. Avec un BTS Fluides Energies Domotique, j'ai des connaissances techniques dans le domaine des Energies, de l'Electricité, de la Domotique.



Pour Septembre 2019, je recherche un poste en alternance dans le cadre d'un Mastère Manager de la Stratégie et de la Performance Commerciale à Talis Business School Bordeaux.

Je souhaite continuer à développer mes compétences commerciales auprès d'une clientèle de professionnels en B to B ou bien auprès d'une clientèle de particuliers en B to C afin de développer des relations de confiance.



La société REXEL accompagne les professionnels dans toute la France quel que soit le secteur d'activité : habitat, tertiaire ou industrie. Rexel propose des produits et solutions pour répondre aux besoins de ses clients en matière de confort, de sécurité, et d'économie d'énergie.



Mes compétences :

Marketing

Gestion des entreprises

Gestion de la relation client

Négociation commerciale

Automatisme

Electricité

Domotique

Gestion commerciale, Négociation, Marketing, Techn