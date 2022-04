Jonathan MOUXAUX

Madame, messieurs,



Passionné par la vente , j’ai le goût des relations humaines et le sens de la persuasion, aussi je souhaite mettre mon dynamisme et mes compétences au service de votre enseigne.



Treize ans d’expériences dans le monde de l'automobile m’amènent aujourd’hui à vous présenter ma candidature pour un poste de chef d’atelier ou de gérant ou de représentant Commercial secteur auto



Ma connaissance de l’automobile, en mécanique et technique , la vente, la gestion des ouvriers, de la clientèle, la sécurité du travail, et gestion des stocks, peut apporter un plus a votre société.



Fidéliser et développer votre clientèle, tels sont mes aspirations et souhaits.



J’aimerai vous exprimer toute ma motivation lors d’un prochain entretien.