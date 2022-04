Jonathan NOIRAY LAMARCA

VIRTUAL PC



Notre agence s’évertue à vous faire parvenir les devis de site internet gratuits et de qualité. Pour cela, nous aurons besoin d’un maximum de précision de votre part.



www.creation-site-savoie.fr



SERVICES ONLINE :



Conception de chartes graphiques à l’image de votre savoir-faire Création d’interfaces graphiques intuitives et ergonomiques Conception d’interfaces utilisateur web/ mobile/ multimédia Création de site internet sur CMS avec interface administrable Réalisation de Landing page percutantes reflétant votre personnalité Élaboration d’animations flash interactives (introduction, têtières graphiques, logos animés, présentations ludiques et illustrées…)



SERVICES OFFLINE :



Direction artistique, conception logotype / charte graphique. Création d’identités visuelles complètes et refonte d’identités graphiques Création d’habillages multisupports (papeterie, flyer, affiche…) Conception de Plaquette institutionnelle, corporate, dépliant… Création de présentations Powerpoint à votre image Réalisation de dessins vectoriels, design d’icônes, pour tous thèmes.



