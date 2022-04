Passionné par les fonctions commerciales, j'ai le goût du travail en équipe.Particulièrement à l'écoute, j'aime l'échange et je souhaiterais donc préparer une formation commerciale en alternance dans une entreprise pour un poste de commercial et ainsi évoluer après avoir acquis une bonne expérience professionnelle vers un poste de responsable commercial.



Pour me contacter :

j_nosel@live.fr

06.29.83.34.93