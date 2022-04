Jonathan NOUVELLON

Après un Master 2 Recherche en Communication & Médiations et un service civique en animation culturelle au Crous de Dijon, je renoue avec l'université à la rentrée 2016, afin de me professionnaliser davantage et d'élargir le champ de mes compétences à travers le Master 2 Euromédias.



Créatif et organisé, j'ai su tirer mon épingle du jeu sur chacun des projets auxquels j'ai participé. Je souhaite aujourd'hui mettre chacune de ces expériences au profit d'une nouvelle entreprise.



"La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit." Peter Drucker



Mes compétences :

Créativité

Communication

Microsoft Office

Internet

Wordpress

Mailchimp

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Rédaction web

Traduction

Référencement naturel

Adobe Premiere Pro

Techniques audiovisuelles