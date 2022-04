Jonathan OUFFOUE

Je suis Technicien Supérieur Agricole en production végétale ressortant de deux (2) ans de formation en agriculture tropicale. J'ai effectue un stage pratique sur la technique de mise en place de la cacao-culture, ou j'ai pu mettre en exercice, stimule et développer mes connaissances théoriques.

Familiarisé aux techniques agronomiques de précision, je peux profiter des nouvelles technologies et superviser la mise en place de divers cultures. Dote d'un grand dévouement pour le travail mieux pour l'agriculture, je suis a même d'organiser et superviser le travail, conduit et contribuer aux activités en veillant a ce que les consignes de sécurité ainsi que les règlements intérieurs soient toujours respectées.

Disponible,je souhaiterais vous proposer mes services pour toutes taches que vous voudriez bien me confier.



Mes compétences :

Direction commerciale

Microsoft Word

Microsoft Autoroute

Internet

Bug Tracking System

Microsoft Windows XP