Jonathan PAGEAU

Je suis fraîchement diplômé d'un DUT en électronique et informatique industrielle cependant, je m’intéresse énormément au développement de façon générale(descriptif : VHDL, orienté objet : C# Java, ou bas niveau : C).

J'aime aussi beaucoup la robotique depuis que l'IUT m'a permis de participer à la coupe de France de Robotique.

J’apprends vite et suis autonome dès que je possède les bases d'une discipline.

Je suis très curieux, calme et souriant. De nature discrète, je considère la bonne entente et l'ambiance générale comme des points cruciaux pour tout type d'activités.



Mes compétences :

Microsoft C-SHARP

Java

VHDL

Quartus

Microsoft Visual Studio

Microsoft .NET Technology

Matlab

LabWindows/CVI

JavaScript

HTML5

Eclipse

C Programming Language

CSS 3

JQuery

Scrum

Ajax

UML

SQL