Jonathan PANSIOT

Conception, Webdesign, Intégration et Qualité.



Travaillant dans le secteur du web depuis 2008, je vous propose mon expertise acquise au sein d'agences de communication, d'agences web et de SSII pour la création ou la refonte de vos sites internet. Je me lance désormais dans l'aventure freelance afin d'être au plus près des clients, dans une relation franche et directe. J'aspire à réaliser des projets dont la réussite nous sera commune : un travail collaboratif porteur de résultats et de progrès pour chacun.



Je me suis spécialisé dans l'intégration, dans l'accessibilité ainsi que dans la conception et la qualité web. Je prends en charge la conception de l’interface du site : l’architecture interactionnelle, l’organisation des pages, l’arborescence, la navigation mais aussi l'identité visuelle du site.



Je réalise votre projet avec un code maintenable, léger, sémantique, élégant et qui intégre les différents standards du web, de la qualité et de l'accessibilité. Je m'assure ainsi du référencement (SEO) naturel de votre site sur les moteurs de recherche. Mes réalisations sont responsives, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent à tous types d'écrans, du téléphone mobile jusqu'au téléviseur.



J'interviens aussi sur différents types de missions : conseil, audits de qualité et d'accessibilité. Je peux également vous informer sur les indicateurs de conformité aux standards du web de vos projets.





Mes compétences :

Accessibilité

Conception

Intégration

Interfaces

Qualité

Référencement

Référencement naturel

Web