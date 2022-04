Jonathan PAQUELIN

Que vous soyez professionnels ou particuliers, nous nous engageons à répondre à vos attentes !

Nous mettons notre savoir-faire en matière d'aménagement intérieur à votre service afin de concevoir au mieux votre projet en tenant compte des contraintes techniques et budgétaires.



Nous pouvons répondre aux demandes d'un maître d'oeuvre ou d'un architecte mais nous pouvons également assurer la réalisation d'un projet depuis l'étude jusqu'à la conception..



Nos domaines de compétences :



Domaine Hospitalier :



Plan de travail

Paillasses humides et sèches

Module endoscopique

Robinetterie spécialisée



Aménagement intérieur :



Cuisine / Salle de bain

Cloison / Faux-plafond

Plomberie / Électricité

Carrelage / Revêtement de sol souple

Peinture

Menuiserie intérieure

Électroménager



Mes compétences :

Aménagement de cuisines

Résine de synthèse

Peinture

Agencement d'espace

Second oeuvre

Aménagement

Aménagement intérieur

Agencement de magasins