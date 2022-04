Je me permet me présenté Jonathan Paul Joseph 25 ans a la recherche d'un emploi dans la restauration



ayant de l’expérience et des savoir-faire , Je souhaiterais développé mes connaissances et apprendre des nouvelles méthodes.



Sérieux, rigoureux ,polyvalent, dynamique, esprit d’équipe, accueil sont mes qualités que je souhaite mettre en avant .



Jonathan Paul Joseph







Mes compétences :

Dynamique

Leadership

Autonomie

Esprit d'équipe

Chiffre d'affaires

Détermination

Esprit d'initiative

Rigueur