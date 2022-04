Après un baccalauréat technologique STI, je me suis orienté dans le domaine de l'informatique avec comme but de diversifier mes compétences.

Après le DUT informatique, obtenu en 2008, et la licence informatique, obtenue en 2009, j'ai décidé de me spécialiser dans le domaine du développement web, en passant par la réalisation d'un site jusqu'à son administration sur le serveur.