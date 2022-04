Jonathan PECCHIO

Bonjour, Titulaire d’un diplôme de CQP, puis de SSIP1, je recherche un poste dans le domaine de la sécurité Incendie. Après avoir exercé le métier d’agent de sécurité Incendie durant six années, avec l’acquisition de compétences qui seraient utile à ce poste, je vous propose ma candidature. Lors de mes différentes missions d’agent de sécurité, j’ai été amené à vérifier et à manipuler RIA, BAES, SPK, SSI et des extincteurs sur des missions confiées en galeries marchandes et grandes surfaces, je souhaite mettre mes compétences au service des clients de votre entreprise. Le poste à pourvoir demande des qualités relationnelles, de la rigueur ainsi que des qualités que j’ai pu acquérir lors de mes expériences professionnelles. Investi, dynamique et extrêmement rigoureux, je reste à votre disposition pour plus amples informations. Ainsi, Je vous transmet en pièces jointes mon curriculum vitae. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. Mr Pecchio Jonathan