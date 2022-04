Pendu jonathan, 21 ans. Diplômé du Bac pro Tci depuis peu avec mention assez bien.

Curieux, motivé, ponctuel, courageux, cherche une entreprise de chaudronnerie avec une posibilité de cdi derrière en passant par un contrat ccd ou une entreprise cherchant un jeune à former en bureau d'étude plus particulièrement en dessin sur logiciel, conception des plans, préparateur...

Pour plus d'informationme contacter au 0616551350 .