Jonathan PEREZ

Chef de Projet Digital: (Gestion de projets web | Recette de sites | Gestion des demandes clients : corrections et évolutions de site | Mise en ligne | Intégration: contenus | Zoning | SEO : mise en place, suivi et rapports | Maintenance | Wordpress) ainsi qu’un background commercial significatif, et de la gestion d'équipe.



Un sens du relationnel comme véritable atout, et une adaptation rapide aux nouvelles situations.



Je suis également passionné par le domaine des arts et de la culture, j'ai d'ailleurs réalisé et produit plusieurs projets musicaux en auto-production indépendante.



Mes compétences :

E-commerce

Gestion de la relation client

Adobe Photoshop CS6

Management commercial

Community management

Gestion de projet

SEM

Référencement internet

SEO

Communication online

Stratégie digitale

Webmarketing

Balsamiq

JQuery

Wordpress

Redmine

HTML 5

CSS 3