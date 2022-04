Jonathan PERRIAU

Je suis depuis récemment titulaire du CACES grutier. Je souhaiterais mettre à profit les compétences que j'ai pu acquérir lors de ma formation grutier à l'AFPAR et lors de mon stage à DLC construction en travaillant en tant que grutier.

J’exécute les tâches qui me sont confiées avec rigueur et soin.

Je suis une personne calme, volontaire, qui s’adapte rapidement, souhaite travailler et enrichir son expérience professionnelle.







Mes compétences :

Bâtiment

BTP

Grutier