Jonathan PIBOTEAU

Disponibilité : Immédiate (en fonction de mes disponibilités)







Responsable marketing commercial et évènementiel chez N'PY durant 3 ans, j'ai décidé , en 2014, de voguer vers de nouveaux horizons. Un double aventure de consultant et formateur en marketing et de chef d'entreprise avec le lancement de la société MySportUnity en juin 2015



Manager dans l'âme et par l'experience, j'ai décidé d'utiliser mes connaissances et mes expériences autour de trois axes :

- M'épanouir et tester mes performances en tant que professionnel via la création d'une société

- Permettre l'épanouissement professionnel de futurs marketeurs via mon métier de formateur marketing

- Permettre aux entreprises locales de réussir leur challenge marketing via une activité salariale



La grande distribution m'a appris la rigueur, la performance et le management. Evolve Marketing m'a permis d'acquérir des compétences en marketing et communication à l'international orienté B2B.

N'PY m'a apporte une autre vision tournée autour d'une optimisation de la relation client et de la communication par le biais du web, de l’intégration client, ainsi que par le développement de stratégies de communication et stratégies marketing novatrices.



Je vous offre donc ces compétences.





Si mon profil vous intéresse, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante : jonathanpiboteau@gmail.com



Mes compétences :

Partenariat commercial

Event manager

Reporting

Commercial

Communication

Marketing opérationnel

Web marketing

Logiciels statistiques dont SPSS

Community management

Grande distribution

Système d'informations

Restauration

Relation client

Formation

Adobe Photoshop

Creation d'entreprise