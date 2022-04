Jonathan PIRE

Savoir faire reconnu dans les domaines de l'esthétique, la coiffure et le médical depuis 2004 auprès de clients grossistes et distributeurs professionnels sur le marché français, année après année mon objectif est la recherche d'un haut niveau d'exigence en appliquant des règles simples: professionnalisme, rigueur et suivi de qualité, une assurance pour vous d'un partenariat qualitatif et d'un développement commun basé sur de solides fondations.